Николаевского сепаратиста и коллаборанта Константина Тистола назначили «замглавы администрации» Голопристанского района Херсонской области.

Константин Тистол был руководителем николаевского пропагандистского сайта «Набат», одним из организаторов пророссийских митингов в Николаеве в феврале и марте 2015 года.

4 марта Управление Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). После обысков следователями Константин Тистол покинул Николаев и отправился в Севастополь, а затем – в Донбасс.

Впоследствии он был объявлен вместе с его соратниками, 18-летним Андреем Гончаруком (позже был ликвидирован в Донбассе), в розыск за совершение ряда преступлений, в частности, посягательства на территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что Константин Тистол участвовал в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Кинбурнской косы Николаевской области.

17 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность)