Внутри перемещенные лица в 2023 году автоматически продолжат получать пособие на жительство.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

— В течение недели на горячую линию Минреинтеграции обратилось много внутренних переселенцев, обеспокоенных тем, что после Нового года им прекратят выплачивать помощь. Объясняем: с 1 января 2023 автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 декабря состоялось совещание, посвященное соблюдению прав внутренних переселенцев. На совещании вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об отсутствии потребности в обращениях для возобновления выплат.

— Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства, – уточнила она.

Отмечается, что подтверждать материальное состояние для получения помощи внутренним переселенцам тоже не нужно, ведь она бессрочна и не зависит от полученного дохода.

В Минреинтеграции пояснили, что упомянутые выплаты являются отдельным видом пособия, назначаемым с месяца обращения без окончательной даты его прекращения. Поэтому помощь на проживание должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам без исключения.

Напомним, в правительстве планируется с 1 июля 2023 года отменить мораторий на проведение проверок и упрощенную систему со ставкой единого налога 2%.