Киевский зоопарк столкнулся с проблемой отсутствия электроэнергии. Поэтому в зоопарке начали готовить еду животным на дровах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.

— На таких печах каждое утро мы варим и запекаем разнообразные «блюда» для животных: компоты, каши, овощи, яйца, мясо, рыбу и многие другие. Так, нашим приматам пришлось по вкусу лакомство по-крестьянски, а особенно охотно они уминают печеный картофель, – сообщили в пресс-службе.