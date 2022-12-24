Киевский зоопарк столкнулся с проблемой отсутствия электроэнергии. Поэтому в зоопарке начали готовить еду животным на дровах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.
— На таких печах каждое утро мы варим и запекаем разнообразные «блюда» для животных: компоты, каши, овощи, яйца, мясо, рыбу и многие другие. Так, нашим приматам пришлось по вкусу лакомство по-крестьянски, а особенно охотно они уминают печеный картофель, – сообщили в пресс-службе.
В планах киевского зоопарка установить еще три таких печи.
Столичный зоопарк предлагает помочь животным, покупая билеты и сделав донат в поддержку животных .
Напомним, пражский зоопарк отправил в Николаевский зоопарк дизель-генератор .
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Киевский зоопарк столкнулся с проблемой отсутствия электроэнергии. Поэтому в зоопарке начали готовить еду животным на дровах.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.
— На таких печах каждое утро мы варим и запекаем разнообразные «блюда» для животных: компоты, каши, овощи, яйца, мясо, рыбу и многие другие. Так, нашим приматам пришлось по вкусу лакомство по-крестьянски, а особенно охотно они уминают печеный картофель, – сообщили в пресс-службе.
В планах киевского зоопарка установить еще три таких печи.
Столичный зоопарк предлагает помочь животным, покупая билеты и сделав донат в поддержку животных .
Напомним, пражский зоопарк отправил в Николаевский зоопарк дизель-генератор .