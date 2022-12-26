В Кировоградской области создали дрон-разведчик.

Об этом рассказал глава областного совета Сергей Шульга, передает Суспільне.

По его словам, размах крыльев – более 2 метров, вес – 5 килограммов. Тестовая дальность полета – 25 км. Высота – ориентировочно 500 метров.

— Гордость берет за то, что удалось сделать нашей конструкторской группе Добровольческих сил обороны, курируемую все время. Мы наконец-то испытали нашего, крапивнического, дрона-разведчика. Конструкторы заложили в него тот функционал, который нужен для выполнения конкретных задач и которого нет у китайских серийных дронов. Конструкторская группа будет работать над его усовершенствованием, — отметил он.

Сергей Шульга сказал, что сейчас дрон отдали на тестирование бойцам сил специальных операций.

Напомним, что украинский студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года.