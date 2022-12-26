Российские войска с октября в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках фронта в Украине, но эффективности российских минных полей будет препятствовать нехватке средств наблюдения и обученных сил.

Об этом говорится в очередном возведении Минобороны Великобритании.

В МО Британии указывают, что «с октября российские силы преимущественно сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине». И что это включает установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, «почти наверняка выходящих за пределы российских доктринальных установок».

— Минные поля являются эффективным препятствием для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученных сил для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей, отметили в британской разведке.

Ранее сообщалось, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.