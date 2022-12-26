В энергосистеме остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в столице и ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго».

Также имеются ограничения в системе передачи электроэнергии из-за значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками оккупантов.

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения света в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

Сообщается, что ремонтные работы продолжаются на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате девяти массированных вражеских атак. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

«В то же время, мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области графики отключений электроэнергии пока не применяются. Однако они не упразднены.