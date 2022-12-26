В Николаевской области графики отключений электроэнергии пока не применяются.

Однако они не отменены, отметили в «Николаевоблэнерго».

«Их не применяют, пока есть возможность/нет дефицита мощности. Ситуация может измениться в любой момент, к сожалению. Держим руку на пульсе», - отметили на предприятии.

Напомним, что Украина стабилизирует энергетическую систему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России. Об этом в интервью Forbes рассказал министр энергетики Герман Галущенко.