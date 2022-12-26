СБУ задержала предателя, который помогал рашистам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области.

Вражеский приспешник был разоблачен в ходе контрдиверсионных мероприятий на севере Киевской области.

Им оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Злоумышленник «сливал» агрессору адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на востоке нашего государства.

— За его «наводкой» захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в РФ. Установлено, что предатель лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района, говорится в сообщении.

Отмечается, что предатель совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время «налета» злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также приспешник агрессора разграбил дома граждан под видом «содействия» материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ. Он угнал микроавтобус у жителя поселка.

После освобождения Киевщины предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

— При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами рашистов, — сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что предатель, который во время временной оккупации части Киевщины сдавал врагу местонахождение бойцов местной самообороны, приговорен к 15 годам лишения свободы.