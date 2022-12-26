Регулятор собирается рассмотреть вопрос повышения тарифов на воду и водоотвод в следующем году в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании 27 декабря.

Речь идет об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЭКУ, реализующим воду или очищающим сточные воды другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства (то есть оптовый тариф), а также тарифам на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех других потребителей.

Решение, как ожидается, коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

Напомним, что в Заводском районе Николаева обустроили новую точку выдачи очищенной воды.