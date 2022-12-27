За прошедшие сутки, 26 декабря, противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ РФ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары.