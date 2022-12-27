«Укрзалізниця» назначила семь дополнительных рейсов пассажирских поездов в канун Нового года, шесть из которых — в карпатском направлении, сообщает пресс- служба предприятия.

В частности, назначены следующие поезда:

191/192 Киев - Львов. 30.12.2022 в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно с 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38;

229/230 Киев - Ужгород. 29.12.2022 из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40;

238/237 Одесса - Ужгород. Из Одессы 29.12.2022 в 17.00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно с 30.12.2022 в 17.00 с возвращением в Одессу в 11.06;

216/215 Запорожье - Ивано-Франковск. Отправится из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05;

255/256 Киев - Черновцы. Отправится из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22;

211/212 Харьков - Львов. Отправится из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно - в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13;

176/175 Киев - Кривой Рог. Отправится из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно – в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

Напомним, 24 декабря «Поезд Святого Николая» отправился на юг Украины, первой остановкой стал город Николаев.