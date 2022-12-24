Сегодня, 24 декабря, «Поезд Святого Николая» следует на юг Украины, первой остановкой будет город Николаев.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

— Этот город много месяцев находился вблизи линии фронта, и дети были лишены радости. Но ведь мы знаем, что чудеса случаются там, где их ждут, – добавили там.

Более 200 детей получили подарки от UNICEF на железнодорожном вокзале, еще тысячи подарков Николай поручил местным властям передать маленьким жителям города.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» совместно с детским фондом ЮНИСЕФ запустила «Поезд Святого Николая». За три рейса планируют доставить более 33 тысяч подарков для детей с деоккупированных территорий.