Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российских войск.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российских войск.