Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют около 103 220 военных убитыми.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 103220 (+620) человек ликвидировано,

танков - 3016 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,

специальная техника - 179 (+1).

Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российских войск.