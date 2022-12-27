Дефицит мощности в системе несколько сократился из-за увеличения объемов производства электростанций. Но имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране.

Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго».

Подчеркивается, что после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

«Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности», — заявили в госкомпании.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага — все еще требует значительных ресурсов и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Заживлены все объекты критической инфраструктуры, отмечают в компании.

«Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Так что энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается», — резюмировали в «Укрэнерго».