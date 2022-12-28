Во вторник, 27 декабря, между украинской и российской стороной состоялся очередной обмен тел погибших военных.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Украине передали тела 42 погибших украинских героев. В общей сложности домой удалось вернуть тела 869 военных.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», — подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.