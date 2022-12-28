Во вторник, 27 декабря, между украинской и российской стороной состоялся очередной обмен тел погибших военных.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Украине передали тела 42 погибших украинских героев. В общей сложности домой удалось вернуть тела 869 военных.
«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», — подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.
Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Во вторник, 27 декабря, между украинской и российской стороной состоялся очередной обмен тел погибших военных.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Украине передали тела 42 погибших украинских героев. В общей сложности домой удалось вернуть тела 869 военных.
«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», — подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.
Напомним, в Николаеве 24 декабря прошла акция в поддержку военнопленных, без вести пропавших бойцов и их семей.