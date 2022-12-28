Фото: Константин Либеров

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны утраты РФ составляли 103 тыщи 770 русских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 103 770 (+550) человек ликвидировано,

танков - 3017 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 6037 (+13) ед.

артиллерийских систем - 1999 (+1) ед.

РСЗО - 418 (+0) ед.

средства ПВО - 212 (+0) ед.,

самолетов - 283 (+0) ед.

вертолетов - 267 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+9) ед.

специальная техника - 179 (+0).

Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.