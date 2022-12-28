Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны утраты РФ составляли 103 тыщи 770 русских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.12 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны утраты РФ составляли 103 тыщи 770 русских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 28.12 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.