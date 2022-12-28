В результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удар по позициям оккупантов произошел 26 декабря, уточнили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что украинские защитники дали мощный ответ россиянам на обстрелы Херсонской области. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что «результаты очень вкусные».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удар по позициям оккупантов произошел 26 декабря, уточнили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что украинские защитники дали мощный ответ россиянам на обстрелы Херсонской области. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что «результаты очень вкусные».