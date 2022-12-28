Регулятор принял решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод, изменения будут зависеть от региона.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение «принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод».

Предполагается повышение тарифов на воду и водоотвод в следующем году в два этапа: с 1 января, а затем – с 1 июля 2023 года.

Напомним, что решение коснется 32 компаний. Впрочем, в списке нет упоминания о намерении изменения тарифов на воду в регионах, пострадавших в результате боевых действий, таких как Харьковская, Николаевская и Херсонская области.