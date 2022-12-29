Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев больше обращать внимание на рядом и поддерживать украинских воинов.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

— Старайтесь поддержать тех, кто сражается за наше государство. Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных – по разным причинам, – наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, – все это тоже наша общая защита, – обратился Владимир Зеленский.

Президент сказал, что украинцы не потеряли человечность, хоть и пережили «страшные месяцы».

— И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе. Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам, – обратился Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что эта неделя для Украины будет «важной с политической точки зрения».