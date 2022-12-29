Силы ПВО утром 29 декабря сбили 21 ракету в небе над Одесской областью. Обломки одной ракеты попали в жилой дом.
Об этом написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.
— Одесская область, село Степное. Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом, – написал Кирилл Тимошенко и добавил, что последствия уточняются.
По словам Максима Марченко, в Одесской области такое происходит экстренные отключения электроэнергии.
— К сожалению, в результате попаданий повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают, – отметил он.
Напомним, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога . По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска массированно атакуют Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Известно о работе ПВО в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.
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Силы ПВО утром 29 декабря сбили 21 ракету в небе над Одесской областью. Обломки одной ракеты попали в жилой дом.
Об этом написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.
— Одесская область, село Степное. Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом, – написал Кирилл Тимошенко и добавил, что последствия уточняются.
По словам Максима Марченко, в Одесской области такое происходит экстренные отключения электроэнергии.
— К сожалению, в результате попаданий повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают, – отметил он.
Напомним, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога . По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска массированно атакуют Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Известно о работе ПВО в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.