Россия делала высокую ставку на массированную атаку и хотела оставить украинцев без света на Новый год, но украинская ПВО продемонстрировала очень высокую эффективность.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Телеграмме.

— Десятая масштабная атака, россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели. Украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности. Сбиты 54 из 69 ракет, - написал Шмигаль.

В то же время глава правительства добавил, что не обошлось без попаданий и повреждений, в частности, в энергообъекты. В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях.

— Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать. Спасибо ПВО, ВСУ, медикам, спасателям и всем, кто привлечен к ликвидации последствий обстрелов, - добавил Шмигаль.

Он подчеркнул, что украинцы выстоят и победят.

Напомним, что 29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.