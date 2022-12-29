Российские оккупанты нанесли новую массированную атаку по Украине 29 декабря. Ракетные удары на Юге были, в частности, направлены на выявление расположения систем ПВО.

Об этом 24 канала рассказала начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, массированный ракетный удар был достаточно мощным. Оккупанты, в частности, пытались выявить украинские системы ПВО

— Очень мощная массированная атака, направленная именно на выявление сил ПВО. Жаль, что наши граждане в погоне за свежей новостью могли помогать врагу, — отметила Наталья Гуменюк.

Сегодня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что после ракет россияне запустили еще и дроны-камикадзе Shahed-136. До этого оккупанты обычно первыми запускали дроны-камикадзе, чтобы попытаться поразить ПВО, а уже потом ракеты.

Как отметила Наталья Гуменюк, тактика врага не изменилась. Они как прежде, так и сейчас пытаются нейтрализовать украинскую ПВО. Ведь ее эффективность действительно высока.

— Мы говорили о том, что они используют разные виды оружия, чтобы сначала нейтрализовать ПВО... Тактика врага не изменилась. Они пытаются сначала противодействовать нашей ПВО, потому что ее результативность в 80-90% их критически не устраивает, - отметила она.

Напомним, во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр», Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

В частности, над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует о перебоях на специальных линиях «101» и «112».