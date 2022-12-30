Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), Россия в ответ на информацию Запада о том, что у нее почти закончились запасы высокоточных ракет своим массированным ударом по Украине 29 декабря, заявила, что у нее «никогда не закончатся ракеты «Калибр».

По оценкам аналитиков ISW, российские удары по объектам критической инфраструктуры, направленные на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе, терпят неудачу.

При этом, как отметили специалисты, «неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу указывают на неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников». Также эти события обостряют критику по поводу несостоятельности РФ защитить собственную территорию.

На этом фоне, как подчеркнули в ISW, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил 29 декабря неготовность его страны к серьезным переговорам и признанию Украины как независимого участника переговоров.

Кроме того, по ситуации на Донбассе, аналитики отметили, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной, в то время как российские войска проводили ограниченные контратаки по линии Сватово-Кременная.

Также россияне продолжали наступление в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где предположительно ускоряется потенциальная кульминация российского наступления. Также оккупанты продолжали вести оборонные действия в Херсонской области.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.