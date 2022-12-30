На временно оккупированных территориях Луганской области россияне планируют со следующего года повысить коммунальные тарифы на 70%.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

— Ждущий от псевдореспублики лучшей жизни в Новый год войдет не с лучшими мыслями. Потому что за 2023-й тарифы на коммунальные услуги в так называемой «ЛНР» возрастут. Увеличение ожидается на 70%, — говорится в сообщении.

Во временно захваченном Северодонецке после того, как подарить детям 5 тысяч пачек мороженого, захватчики провели акцию «Тепло в ваш дом», вручив некоторым из очень энергоемких местных жителей электродувы.

Тем временем энергетическая инфраструктура в городе разрушена. «В многоэтажках, куда успели провести электроснабжение, в отсутствие трансформаторных подстанций выбивает даже от электрочайника», — отметили в ОВА.

Напомним, что к 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых «ЛДНР».