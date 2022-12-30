«Укрпочта» добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений.

Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении, сообщает пресс- служба «Укрпочты».

Получить отправку без предъявления документа можно при условии, если на отправке указан мобильный номер телефона получателя.

Особенности вручения почтовой отправки по SMS:

получатель – физическое лицо;

указан мобильный номер телефона получателя;

объявленная ценность отсутствует или до 15 000 грн, наложенный платеж отсутствует или до 5 000 грн - для внутренних почтовых отправлений;

объявлена ценность до 20 000 грн - для международных почтовых отправлений;

для почтовых отправлений отсутствуют отметки «Вручить лично» и/или «Судебная повестка».

Напомним, Укрпочта готовит три выпуска марок на январь – февраль.