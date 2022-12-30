«Укрпочта» добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений.
Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении, сообщает пресс- служба «Укрпочты».
Получить отправку без предъявления документа можно при условии, если на отправке указан мобильный номер телефона получателя.
Особенности вручения почтовой отправки по SMS:
Напомним, Укрпочта готовит три выпуска марок на январь – февраль.
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«Укрпочта» добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений.
Получить почтовую отправку можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении, сообщает пресс- служба «Укрпочты».
Получить отправку без предъявления документа можно при условии, если на отправке указан мобильный номер телефона получателя.
Особенности вручения почтовой отправки по SMS:
Напомним, Укрпочта готовит три выпуска марок на январь – февраль.