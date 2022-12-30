Украинский флаг у центра Херсона после освобождения города

Абсолютное большинство украинцев – 93% – верят в победу Украины в войне с Россией, сомневаются в победе только 3% граждан.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенного по итогам 2022 года.

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на востоке несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

Среди верующих в победу Украины 39% считают, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

54% украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% полагают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения российской армии и распада РФ изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только АР Крым, 6% – территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% – все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.

Прекратить войну, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, готово 7% населения западных и южных областей Украины. Низшие требования к завершению войны выдвигают также и менее состоятельные слои населения по сравнению с более состоятельными.

62% опрошенных считают, что война может прекратиться только в случае победы. 26% респондентов, в противоположность, готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира. По сравнению с октябрем доля украинцев, считающих неприемлемыми какие-либо уступки РФ, выросла на 4%.

Наибольшую готовность идти на уступки продемонстрировали южане (35%) и Востока (39%). Из них 16% на Юге и 12% на Востоке считают, что ради мира следует идти на любые компромиссы.

Важнейшим военным событием для 39% украинцев стала оборона Мариуполя. Для 37% опрошенных одним из важнейших событий на фронте стало увольнение Херсона. Замыкает тройку лидеров важнейших военных событий года увольнения Черниговской, Киевской и Сумской областей, ее назвали 33% респондентов.

Напомним, 54% украинцев считают, что Украинскую православную церковь московского патриархата необходимо запретить.