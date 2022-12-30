В приложении «Дія» завершилось голосование о дате празднования Рождества. Участие в голосовании приняли 1 531 253 человека.
Вот как распределились их голоса:
Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают григорианским (новый стиль) или юлианским (старый стиль). Подавляющее большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. Только 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.
Напомним, количество празднующих Рождество 25 декабря за год выросло в Украине с 4% до 11%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября среди тысячи респондентов.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В приложении «Дія» завершилось голосование о дате празднования Рождества. Участие в голосовании приняли 1 531 253 человека.
Вот как распределились их голоса:
Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают григорианским (новый стиль) или юлианским (старый стиль). Подавляющее большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. Только 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.
Напомним, количество празднующих Рождество 25 декабря за год выросло в Украине с 4% до 11%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября среди тысячи респондентов.