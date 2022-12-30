В приложении «Дія» завершилось голосование о дате празднования Рождества. Участие в голосовании приняли 1 531 253 человека.

Вот как распределились их голоса:

25 декабря – 903 265 голосов;

7 января – 390 125 голосов;

в обе даты – 192 788 голосов;

не праздную Рождество – 45 075 голосов.

Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают григорианским (новый стиль) или юлианским (старый стиль). Подавляющее большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. Только 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.

Напомним, количество празднующих Рождество 25 декабря за год выросло в Украине с 4% до 11%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября среди тысячи респондентов.