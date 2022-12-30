Российское руководство приняло решение о проведении новой волны мобилизации - с 5 января 2023 года - из-за нехватки военных для войны в Украине.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

По его словам, россияне испытывают огромные проблемы с комплектованием из-за высоких потерь в боевых действиях. Также есть проблемы при формировании новых подразделений.

— В планах стоит это число (5 января – ред.). Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом, — отметил Буданов.

Напомним, что в Украине не будет ужесточена мобилизация после Нового года. В первую очередь призывать продолжат людей с боевым опытом, в том числе участников АТО или ООС.