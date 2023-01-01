В 17 городах Украины установили билборды с военными, ветеранами и волонтерами. Проект создан для того, чтобы продемонстрировать силу и сплоченность украинской нации, сообщает Генштаб.

Таким образом, Вооруженные Силы Украины, совместно с фондом «Вернись живым», медиа «The Ukrainians» и компанией «BigMedia», запустили всеукраинскую кампанию социальной рекламы «Сплоченные».

Героями кампании стали трое военных: воин 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Авдеев, командир инженерно-саперной роты 93-й отдельной механизированной бригады Игорь Мавдрик и командир роты огневой поддержки 30-й ОМ.

Фотографии героев авторства Даниила Павлова, Валентина Кузана и Романа Пашковского.

Напомним, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.