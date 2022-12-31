Российские оккупационные войска в пятницу продолжали наносить удары по линии Сватово-Кременная в Луганской области, а украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск в Луганской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 30 декабря.

— Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, а также в Бахмуте, где темпы российских наступательных операций могли замедлиться по сравнению с предыдущими днями, — говорится в сводке.

Также со ссылкой на неназванный российский источник сообщается, что оккупанты нанесли наземные удары по Запорожской области.

— Российские и украинские источники продолжали обсуждать, произойдет ли неизбежная вторая волна мобилизации в России и когда, — отмечают аналитики.

Напомним, что украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет.