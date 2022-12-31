Россия, начиная с октября, наносит массированные атаки по территории Украины с интервалом в 7-10 дней, однако в период новогодних праздников россияне могут наносить удары чаще, чтобы взорвать моральный дух украинцев.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что следующая атака может готовиться уже в ближайшие дни. В разведке также отмечают, что целью российской армии является «подавить» украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 декабря, противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.