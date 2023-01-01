Атаки России на энергосистему Украины теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая, считают в Укрэнерго.

Об этом сообщил глава правления государственной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Это мнение также подкрепляет, что в последнее время каждая последующая атака меньше по количеству ракет и дронов.

— Теоретически может угрожать, но на практике я сейчас не вижу такой опасности. Я считаю, что хуже всего мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью, – заявил Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергетики научились готовиться к вероятным атакам армии РФ. Кудрицкий считает, что «российская военщина на поле бои с украинской энергосистемой» мало что может продемонстрировать.

31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. По данным ВСУ, Россия атаковала Украину 20 крылатыми ракетами, а также 45 дронами-камикадзе, из которых 7 были уничтожены в небе над Николаевщиной.