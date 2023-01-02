За прошедшие сутки, 1 января, украинские защитники уничтожили 720 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 107 тысяч русских военных.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.
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За прошедшие сутки, 1 января, украинские защитники уничтожили 720 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 107 тысяч русских военных.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.