За прошедшие сутки, 1 января, украинские защитники уничтожили 720 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 107 тысяч русских военных.

Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано

танков ‒ 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2027 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.