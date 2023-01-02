Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

- Россияне взялись ремонтировать дом в Кальмиусском районе в районе гостиницы Дружба. Сменили окна, радиаторы отопления и начали ремонт крыши. Но что-то пошло не так. Но в процессе ремонта половина дома просто обрушилась, - отметил он.

Напомним, что МВД России объявило в розыск шестерых участников так называемой «частной военной компании Вагнера», сбежавших из учебного лагеря в оккупированной Россией части Луганской области Украины. До прибытия в тренировочный центр они находились в заключении в Россию. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, о появлении ориентировок пишет также редакция 1rnd.ru.