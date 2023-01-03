Силы обороны нанесли удар по противнику у села Чулановка Херсонской области, потери врага составили около 500 человек ранеными и погибшими.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ 3 января.

«Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими», - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что 1 января подразделениями Сил обороны произведено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Потери врага пока уточняются.

Напомним, ВСУ отразили атаки россиян около 13 населенных пунктов и «приземлили» вражеский вертолет.