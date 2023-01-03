Российские захватчики вырыли траншеи у перешейков к югу от Армянска и Суворового.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в Твиттере OSINT-аналитика Брэди Эфрика.
— На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 километрах от Херсонской области, — говорится в сообщении Брэди Эфрика.
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Российские захватчики вырыли траншеи у перешейков к югу от Армянска и Суворового.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в Твиттере OSINT-аналитика Брэди Эфрика.
— На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 километрах от Херсонской области, — говорится в сообщении Брэди Эфрика.
Ранее сообщалось, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.