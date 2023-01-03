Российские захватчики вырыли траншеи у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в Твиттере OSINT-аналитика Брэди Эфрика.

— На последних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 километрах от Херсонской области, — говорится в сообщении Брэди Эфрика.

Ранее сообщалось, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.