Во время последней массированной атаки дронов на новогодние праздники Противовоздушная оборона уничтожила 84 дрона, то есть 100% запущенных Россией. В целом же с сентября 2022 года Силы обороны уничтожили около полутысячи вражеских дронов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, сколько осталось у РФ дронов.

— Если будут бомбить такими темпами, как две ночи, то судя по озвученной уже нашими определенными спецслужбами, разведкой информацией о новой партии в 250 (дронов, — прим.), половину уже, как минимум, использовали, то где-то можно себе условно считать, – отметил Юрий Игнат.

Он добавил, что такие цифры не должны вводить в заблуждение, поскольку РФ может подвезти следующую партию дронов из Ирана. Но Украина готовится к новым массированным атакам РФ.

– Готовиться будем. Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток — это новогодняя ночь и после новогодней ночи — сбиты 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали никогда. Дроны уже приближаются к цифре полтысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября, - сказал спикер.

Юрий Игнат также отметил, что враг намеренно увеличивает применение дешевых иранских дронов, чтобы истощать противовоздушную оборону и оказывать психологическое давление на граждан.

Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.