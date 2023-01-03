Украинский поезд 351/352 Киев – Кишинев, маршрут которого был запущен в ноябре 2022 года, попал в топ железнодорожных маршрутов Европы.

Маршрут в список лучших поездов украинский включил международный туристический портал Lonely Planet, сообщает «Укрзалізниця».

— Непрерывная работа — не просто работа, но работа более-менее по графику украинских железных дорог была символом устойчивости в течение жестокого российского вторжения. И хотя пройдет некоторое время, прежде чем путешественники из-за границ Украины снова смогут сесть на поезд в ее дерзкую столицу, восстановление этого сообщения в ноябре после 24 лет можно только приветствовать, — говорится в сообщении Lonely Planet.

В «Укрзализниці» отметили, что маршрут №351/352 Киев – Кишинев называют «Поездом Победы». Он делает остановку на станции Унгены на западе Молдовы. Это дает возможность добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.

— Радуемся такому вниманию к нашему поезду и охотно принимаем на борту наших поездов – как украинцев, так и зарубежных друзей, – пишет пресс-лужба «Укрзализниці».

Напомним, в ноябре прошлого года Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.