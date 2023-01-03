Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области срочно уменьшить потребление электроэнергии во избежание поочередного отключения света.

Об этом он написал в телеграмме.

- Превышаем лимиты потребления. Если прямо сейчас не начнем экономить, будут введены очереди на отключение с 18-00. Если все дружно снизим потребление до 18-00, возможно, отключений не будет, — написал Виталий Ким.

Напомним, графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать до конца отопительного сезона 2023 года. Однако энергетики будут делать все возможное, чтобы их контролировали.