Россия сейчас готовит ракеты для последующего массированного удара по Украине. Будут применены различные типы ракет и дронов.

Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

— Они сейчас постараются применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне активно использовали их, — сказал он.

По его словам, сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара.

— То есть, они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам, — сообщил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не собирать максимальное количество для прорыва нашей ПВО - например, 70 ракет, а наносить удары дозированно и чаще, но по 20-30, как это было 31 декабря, Скибицкий заявил, что у ГУР «таких данных нет ».

Напомним, что вчера, 3 января, ориентировочно в 15.00 враг обстрелял один из населенных пунктов Куцурубской общины.