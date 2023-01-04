У Росію має надійти чергова партія дронів-камікадзе від Ірану. Втім, скільки саме їх буде поки не відомо.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

— На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів «Шахедів». За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки, — сказав Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а ці «запаси» необхідно поповнювати.

— За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде — будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу, — розповів він.

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки дронів на новорічні свята Протиповітряна оборона знищила 84 дрони, тобто 100% запущених Росією. Загалом же з вересня 2022 року Сили оборони знищили майже пів тисячі ворожих дронів.