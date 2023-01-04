Россия держит на боевом дежурстве в Черном море три военных корабля, в Азовском море — два корабля.
Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 4 января:
За последние сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, в Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море три военных корабля, в Азовском море — два корабля.
Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 4 января:
За последние сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, в Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно.