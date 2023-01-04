Россия держит на боевом дежурстве в Черном море три военных корабля, в Азовском море — два корабля.

Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 4 января:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет.

За последние сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря - 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю - 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно.