Подготовка к передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot уже началась, и Украина ожидает их развертывания в максимально сжатые сроки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для СМИ, передает Укринформ.

— В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг в США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, – объявил он.

Глава украинской дипломатии добавил, что сегодня Президент Зеленский и вся дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по поставке новых типов западного оружия. Речь идет, прежде всего, о поставках танков западного образца и другой бронетехники.

Министр отметил отсутствие сомнений, что уже в скором времени украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь.

Как сообщалось, в рамках нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов США предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые значительно усилят противовоздушную и противоракетную оборону Украины. Этот комплекс позволит создать эшелонированную систему ПВО.

Ранее сообщалось, что предоставление Соединенными Штатами систем Patriot – психологический перелом, потому что с начала войны Украине отказывали в предоставлении этого оружия.