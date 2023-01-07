По состоянию на 11.00 7 января потребление электричества в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном снижении температуры.

Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

В компании считают, что это произошло из-за традиционного уменьшения потребления в выходные дни.

— Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются, – добавили в компании.

Напомним, в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса — в Украине растет потребление электроэнергии.