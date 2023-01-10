На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который 7 января напал на одного из группы колядников, нанес ему телесные повреждения и украл более 16 тысяч гривен. Часть ограбленных денег правоохранителям удалось изъять, их вернут потерпевшим.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области.

Как выяснили стражи порядка, группа колядников возвращалась домой после поздравления односельчан с рождественскими праздниками. К ним подошел неизвестный, внезапно ударивший одного из мужчин, отобрал у него деньги и скрылся.

Полицейские после вызова приступили к поискам и задержали причастного к ограблению. Им оказался 22-летний местный житель. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители открыли уголовное производство – грабеж, совершенный в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит от семи до десяти лет заключения.

Напомним, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольную ячейку запрещенной «Партии Шария», которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе.