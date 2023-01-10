Обстрел Очакова – это реакция оккупантов на боевые успехи ВСУ. Украинские защитники накрыли на Кинбурнской косе скопления военных и техники россиян.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк,24 канал.

По ее словам, оккупанты трусливо заезжают на Кинбурнскую косу, располагают технику, стреляют и немедленно убегают оттуда.

— Они понимают, что получат ответ. Вчера мы отработали по их позициям на Кинбурнской косе, — пояснила она.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что в последнее время враг активизировал воздушную разведку, фиксируется очень много запускающих россияне беспилотников.

— Вчера утром был сбит разведывательный беспилотник, который заходил с моря, непосредственно на очаковском направлении. Враг пытается собрать больше информации о том, куда нанести удар, — добавила она.

Руководитель прессцентра ОК «Юг» отметила, что россияне нанесли удар в направлении портовой инфраструктуры – в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману.

— Это свидетельствует о том, что оккупанты продолжают терроризировать направление, которое государство Украина пытается привлечь к Черноморской зерновой инициативе. Для того, чтобы усилить работу по обеспечению продовольствием на мировом уровне и поднимать экономику Николаевщины, которая долгое время подвергалась частичной оккупации и обстрелам, — отметила она.

Гуменюк считает, что со стороны России это терроризм - экономический, техногенный и психологический.

— Ведь удары привели к разрушению гражданских домов, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет за собой, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы устойчивы, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом», - подытожила руководительница прессцентра ОК «Юг».

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.