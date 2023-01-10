Ремонтная бригада водоканала не успела к вечеру отремонтировать сети в микрорайоне Соляне. Работы продолжатся и завтра.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

В этой связи в микрорайоне будет отсутствовать водоснабжение и в среду, 11 января.

— К сожалению, ремонтные работы продлятся еще завтра. Просим прощения, но сможем возобновить подачу воды ориентировочно с 20 часов 11 января, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве временно прекратили подачу воды в дома, расположенные в микрорайоне Соляные.