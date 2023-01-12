Украина и Италия планируют положить начало новому двустороннему энергетическому партнерству, которое будет способствовать воплощению современных энергоэффективных и безуглеродных технологий и проектов в ходе послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства энергетики Украины по итогам онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фратина.

— Особенно спасибо за последнее решение Правительства Италии о выделении 10 млн евро для помощи Украине. Это значительный вклад в поддержку нашей страны в эти сложные времена, когда Россия не прекращает свои варварские действия и более 3-х месяцев обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, — подчеркнул он.

Галущенко поблагодарил итальянскую сторону за помощь, оказываемую Украине для проведения восстановительных и ремонтных работ.

В свою очередь Фратин выразил полную поддержку и солидарность народа Украины в борьбе с российской агрессией, заверив, что Италия и дальше будет поддерживать Украину, в частности, в вопросах восстановления и послевоенного восстановления.

В частности, итальянская сторона выразила готовность к сотрудничеству в проектах по декарбонизации, устойчивому развитию и энергоэффективности.

Министры также обсудили инициативу по подписанию меморандума о сотрудничестве для усиления взаимодействия обоих министерств в достижении целей климатической нейтральности и реализации проектов устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова направить Украине новую партию военной помощи на фоне противостояния российским войскам, осуществляющим полномасштабное вторжение в страну.