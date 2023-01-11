Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова направить Украине новую партию военной помощи на фоне противостояния российским войскам, осуществляющим полномасштабное вторжение в страну.

Об этом сообщает ANSA.

- Мы делаем все возможное для Украины. Мы готовы послать больше оружия... Очевидно, парламент будет проинформирован, прежде чем мы это сделаем. Мы отправили уже более 50 тонн электротехнического материала для восстановления разрушенной российскими атаками электросети, сказал Антонио Таяни.

По его словам, ныне итальянская сторона проводит переговоры с французами об оружии противовоздушной обороны для Украины.

— Мы также подтвердили наше намерение поддержать полную независимость Украины во время вчерашней встречи между премьер-министром Джорджией Мелони и премьер-министром Японии Фумио Кишидой, — отметил министр.

Напомним, Италия намерена поставить Украине систему противовоздушной обороны для защиты от российских атак, однако Рим должен решить технические вопросы, прежде чем она будет отправлена.