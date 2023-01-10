Италия намерена поставить Украине систему противовоздушной обороны для защиты от российских атак, однако Рим должен решить технические вопросы, прежде чем она будет отправлена.

Об этом во вторник заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает Укринформ со ссылкой на европейские СМИ.

Заявление Антонио Таяни прозвучало после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила в понедельник, что решение о поставках нового вооружения Украине было отложено до следующего месяца из-за политической напряженности, рассуждения стоимости и нехватки оборудования.

Две недели назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рим рассматривает возможность поставок средств ПВО после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в котором она подтвердила «полную поддержку» Украины со стороны ее правительства.

Вскоре после этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказался осторожно по поводу того, сможет ли страна поставить Украине системы противовоздушной обороны, такие как франко-итальянский ЗРК SAMP/T.

Антонио Таяни заявил, что Италия работает с французами над решением вопросов, предшествующих развертыванию SAMP/T.

— Нет никаких тормозов... но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим, — сказал министр в интервью итальянскому радио.

Издание La Repubblica со ссылкой на неназванные источники сообщило в понедельник, что Мелони, которая является твердым сторонником Киева, столкнулась с сопротивлением одобрения указа об отправке оружия в Украину со стороны своих правых союзников Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Но источники из их политических партий — Лиги Сальвини и Вперед, Италия Берлускони — в понедельник возразили, что у них есть какие-то проблемы с указом.

Еще одной проблемой, сдерживающей решение, как пишет издание, является опасение потери итальянской армией систем ПВО, поскольку две из пяти ракетных батарей уже предоставлены Кувейту и Словакии.